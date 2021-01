Projekt in Weiskirchen : Steine erinnern an die Opfer

Weiskirchen Zum Gedenktag am 27. Januar haben Schüler der Eichenlaubschule eine Aktion gestaltet – teils im Internet, teils vor Ort im Landkreis.

„Wir erinnern – #weremember“ ist er Name eines Projekts der Eichenlaubschule in Weiskirchen. Anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar haben die Schülerinnen und Schüler eine Aktion gestartet. Wie die Schule berichtet, beschrifteten dabei Neuntklässler zusammen mit dem Projektleiter Tom Klos gesammelte Steine mit den Namen von Menschen aus dem Kreis Merzig-Wadern, die aufgrund ihrer Religion in der NS-Zeit verfolgt und ermordet wurden. Damit soll an ebendiese Opfer der Hitler-Diktatur erinnert werden.