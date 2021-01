Am 27. Januar : Nationaler Gedenktag geht auch online

Am 27. Januar

So, wie im Jahr 2018, wird es keinen Gedenktag geben. Aber online. Gemeinsam mit dem Künstler Jürgen Brill hat der Verein wider das Vergessen ein Video erstellt. Foto: B&K/Bonenberger/

Marpingen Verein wider das Vergessen un gegen Rassismus Marpingen begeht Gedenktag online.

„In diesem Jahr können wir den Nationalen Gedenktag an die Verbrechen des Nationalsozialismus coronabedingt nicht vor Ort mit einer Kranzniederlegung begehen“, bedauert der Vorsitzende des Vereins Wider das Vergessen und gegen Rassismus, Eberhard Wagner. „Der Tag ist aber für uns so wichtig, dass wir nicht einfach unser Gedenken ausfallen lassen. Wir haben gemeinsam mit dem Künstler Jürgen Brill ein Video erstellt, ein Online-Konzert zum Nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus.“