Rollerfahrer missachtet Anhaltezeichen und flüchtet : Verfolgungsfahrt mit zwei Streifenwagen der PI Nordsaarland in Thailen

Symbolfoto. Foto: dpa/Carsten Rehder

Weiskirchen-Thailen Am Freitagmorgen (22. Januar) um kurz nach neun Uhr lieferten sich gleich zwei Streifenwagen der Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland eine Verfolgungsfahrt mit einem 31-jährigen Rollerfahrer aus Weiskirchen-Thailen. Das gab die PI Nordsaarland am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Mann sei einer Streifenwagenbesatzung in der Ortslage von Thailen wegen seiner offensichtlich überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Laut Polizeiangaben missachtete der Mann die gegebenen Anhaltezeichen flüchtete über die Hauptstraße. Mit einem hinzugezogenen zweiten Kommando der PI Nordsaarland sei es gelungen, dem 31-Jährigen seinen Fluchtweg über öffentliche Straßen zu begrenzen und ihn einzuengen. Der Mann flüchtete nach Angaben der PI deshalb über eine Zufahrt zwischen zwei Wohnhäusern auf eine aufgeweichte Wiese. Dort fuhr sich der Mann fest und konnte von den zu Fuß verfolgenden Polizeibeamten gestellt und ergriffen werden.