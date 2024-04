Jede Menge Touren und Fortbildungen Hochwälder Alpinisten erlebten viel

„Der Bergsommer 2023 präsentierte sich wieder mit vielen heißen Tagen. Wetterstürze, Murenabgänge, Felsstürze und Gletscherabbrüche waren die Folge. Der Klimawandel hat den Gletschern in den Alpen, wobei es nur noch vier Gletscher, beziehungsweise was noch davon übrig ist, in Deutschland gibt, stark zugesetzt“, blickt Manfred Dillschneider, Vorsitzender der Sektion Hochwald im Deutschen Alpenverein (DAV), in seinem Rückblick im Sektionsheft „Bergauf-Bergab“ auf das vergangene Wander- und Kletterjahr zurück. Darüber hinaus müsse man sich die Frage stellen, ob die Gletscher in den Alpen aufgrund der erschreckend großen Schmelze überhaupt noch zu retten seien. „Mit dieser ernsten Problematik wird unser Verein sowie der gesamte DAV zunehmend konfrontiert“, blickte Dillschneider auf die kommenden Jahre.