Der Regen machte dem Ostereier-Suchspiel in Weiskirchen einen Strich durch die Rechnung Eiersuche an Ostermontag in Weiskirchen fiel ins Wasser

Aber die Verantwortlichen wollten die Besucher des Ostereier-Suchspiels im Wild- und Wanderpark nicht ganz im Regen stehen lassen. Also glühten am frühen Ostermontag-Morgen die Telefonleitungen. Die Verantwortlichen der Hochwald-Touristik und des Rathauses passten kurz entschlossen das Programm der unerfreulichen Wettersituation an.