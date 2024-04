Interview Peter Klein Eintauchen in die Natur, mit allen Sinnen

Mit einem Zelt im Wald zu schlafen – das ist in Deutschland nur auf privaten Grundstücken erlaubt. Entlang des Saar-Hunsrück-Steigs aber, vom Startpunkt in Perl bis nach Wadern, können Wanderer und andere Interessierte die Nächte auf fünf so genannten Nature Campgrounds inmitten der Natur verbringen. Während der Standort bei Losheim bereits etwas länger in Betrieb ist, wurden die anderen vier im September 2023 eingeweiht. Das Projekt in Trägerschaft der Saarschleifenland Tourismus GmbH wurde mit Leader-Mitteln gefördert. Nach einer Testphase im Oktober ist zu Ostern die neue Saison gestartet.