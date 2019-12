Tagesklinik in Wadern : Psychiatrische Hilfe direkt vor Ort

Wadern Noch in diesem Monat soll eine Tagesklinik für Erwachsenenpsychiatrie in Wadern eröffnen. Ein Angebot für Kinder und Jugendliche soll folgen.

Die psychiatrische Abteilung des SHG-Klinikums Merzig eröffnet in Wadern eine Tagesklinik für Erwachsenenpsychiatrie. Start soll laut einer Mitteilung der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) noch in diesem Monat sein. Die Einrichtung umfasst zehn Plätze und bietet Menschen, die keine vollstationäre Hilfe brauchen, tagsüber von montags bis freitags Unterstützung an. Hierzu steht vor Ort ein fachärztlich geleitetes, multiprofessionelles Team bereit, dem insgesamt zehn Beschäftigte angehören – Psychologen, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Ergotherapeuten. Eine Tagesklinik für Kinder und Jugendliche soll im Frühjahr 2020 folgen.

Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler zeigte sich bei einem Informationsbesuch in den Räumen der Tagesklinik in der Kräwigstraße erfreut über den Start der neuen Einrichtung. Sie bilde ein zusätzliches Element der medizinischen Versorgung in der Stadt und sei auch ein gutes Zeichen für die Bevölkerung, dass es weitergehe. Die SHG sei dabei ein verlässlicher Partner. Michael Zimmer, Verwaltungsdirektor des Klinikums Merzig, versprach den festen Willen seines Hauses, in Wadern ein gutes Angebot dauerhaft zu etablieren.