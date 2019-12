Wadern-Lockweiler : Geld für Sanierungen, Neubauten und mehr

Merzig-Wadern Insgesamt elf Zuwendungsbescheide hat Innenminister Klaus Bouillon an die Städte und Gemeinden im Kreis übergeben. Geld gab es für die folgenden Projekte:

Landkreis Merzig-Wadern: 306 064 Euro für die Energetische Sanierung des Gesundheitsamtes in Merzig; 400 000 Euro für die Errichtung eines zweigeschossigen Neu-/Erweiterungsbau am Peter-Wust-Gymnasium, Goethestraße Merzig; 231 941 Euro für die Errichtung einer zentralen Schlauch- und Schutzzeug-Pflegeeinrichtung für die Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem zugehörigen Logistik-Konzept; 26 404 Euro für die Energetische Sanierung der Heizungsanlage der Förderschule in Merchingen.