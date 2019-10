Saarbrücken Seit mehr als 70 Jahren werden Patienten in den Krankenhäusern der Saarland-Heilstätten GmbH behandelt. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 5500 Menschen.

Auf dem Sonnenberg ist mit der SHG-Gruppe außerdem der größte saarländische Gesundheitskonzern zu Hause. Er beschäftigt 5500 Mitarbeiter und erwirtschaftet Erlöse von knapp 500 Millionen Euro. Neben dem Sonnenberg gehören im Saarland die SHG-Kliniken Völklingen und das Klinikum Merzig zur Gruppe sowie in Rheinland-Pfalz das Klinikum Idar-Oberstein mitsamt dem Zentrum für Altersmedizin in Baumholder. Die Krankenhäuser verfügen über 2000 Betten und Tagesklinik-Plätze. Hinzu kommen Reha-Einrichtungen, Medizinische Versorgungszentren, Ausbildungsstätten sowie Beteiligungen an Versorgungsunternehmen – beispielsweise an der Saana Textilpflege GmbH (Saanatex) in Idar-Oberstein, wo täglich 25 Tonnen Krankenhauswäsche gereinigt, gebügelt und wieder ausgeliefert werden, oder an Apolog, zuständig für die Arzneimittel-Belieferung der eigenen und fremder Kliniken.