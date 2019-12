Ehrungen in Wadrilltal : Kirchenchor Cäcilia Wadrill ehrt langjährige Mitglieder

Wadrilltal Bei der Versammlung in Wadrilltal ging es auch um die Zukunft des Chores, der im kommenden Jahr sein 250-jähriges Bestehen feiert.

Junks Dank galt allen Sängerinnen und Sängern für ihr Mitwirken im Chor, der Chorleiterin Gertrud Mark für ihre intensive Arbeit. Schriftführerin Petra Sauer listete die zwölf Auftritte chronologisch auf. An Ostern, Pfingsten, Fronleichnam und Weihnachten wurden die Hochämter gesungen, an Allerheiligen, Volkstrauertag, Kirmes, beim Vereinsausflug nach Mendig ebenso wie bei zwei Beerdigungen. Chorleiterin Mark dankte den Sängerinnen und Sängern, dass sie bei der schwierigen Lage des Chors immer noch die Motivation aufbringen und zur Probe kommen. Mark verkannte nicht, dass logischerweise auch die Qualität der dargebotenen Literatur durchaus weniger werde könne, bei anhaltend weniger Sängerinnen und Sänger. Die Bildung einer Chorgemeinschaft wäre vielleicht ein Lösung, „denn mit dem Chor sterben kann ich nicht“, sagte die Dirigentin, die seit 1995 dem Kirchenchor den Takt vorgibt.

Im Ausblick auf das Jahr 2020 nannte der Vorsitzende das Weihnachtssingen am 12. Januar eine erste Herausforderung. Dazu feiert der Verein im kommenden Jahr sein 250-jähriges Bestehen. In der Chronik der Pfarrei ist festgehalten, dass 1770 der damalige Pfarrer Freund Gesangbücher angeschafft hatte und zudem einen jungen Mann aus Trier kommen ließ, „um den Gesang zu lehren“. Das Fest, an dem auch die Zelter-Plakette an den Verein verliehen wird, steigt am 23. August im Pfarrheim.