Restaurierter Wegweiser Löstertal-Buweiler Er weist wieder den Weg nach Buweiler

Ein neu restaurierter Wegweiser, der rund zwei Jahre nicht mehr zu sehen war, empfängt jetzt wieder die Autofahrer am Ortseingang von Buweiler, Abzweigung Rathener Straße, im Stadtteil Löstertal aus Richtung Wadern kommend. Der ursprünglich 1955 dort aufgestellte Wegweiser war im Laufe der Jahre vom Zahn der Zeit so kräftig angeknabbert worden, dass sich die Leix-Freunde, eine Gruppe sportlich und ehrenamtlich tätiger Männer im Rentenalter aus dem Schnorr-Ecken, sich dessen erbarmten, ihn vor dem gänzlichen Verfall retteten und in eineinhalb Jahren wieder aufgehübscht hatten.