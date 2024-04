Jahreshauptversammlung Berg- und Hüttenarbeiterverein blickt auf Aktivitäten zurück

Zu einer Generalversammlung hatte der Berg- und Hüttenarbeiterverein „St. Barbara“ Büschfeld in das Foyer der Schlossberghalle eingeladen. Als Gast konnte der Vorsitzende Karl Strohm den Ortsvorsteher Albert Lang begrüßen. Der Vorsitzende erstattete einen Bericht über die Aktivitäten. Der Verein hat nach eigenen Angaben zurzeit 80 Mitglieder und ist nach wie vor sehr aktiv. Er nahm an verschiedenen Veranstaltungen des Landesverbandes wie der Delegiertenversammlung und dem Tag des Bergmanns in Ensdorf und der zentralen Barbara-Feier in Elm teil. Am Faschingsumzug führte man den Bändchenverkauf durch und lud am Kirmesmontag die Mitglieder zu einem Frühstück ein.