Unfallverursacher flüchtet : Kombi-Fahrer verursacht Unfall und flieht

Borg Zuerst drängt ein Kombi-Fahrer einen anderen Fahrer in die Leitplanken, dann flüchtet er einfach

Ein Fahrer eines Kombi hat gestern Abend einen Unfall verursacht und ist geflohen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, geschah der Unfall am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Borg in Richtung Zweibrücken. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Kombi von der Auffahrt Borg aus direkt auf die linke Überholspur wechseln, sodass ein anderer Fahrer ausweichen musste und in die Mittelleitplanken prallte. Anschließend flüchtete der Kombi-Fahrer vom Ort des Geschehens.