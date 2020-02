Schwerer Unfall : Fußgänger wird durch ein Auto schwer verletzt

Palzem Ein Fußgänger ist Opfer eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Nennig und Palzem geworden.

Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, wurde am Montagmorgen um 6 Uhr ein Fußgänger auf der B 419 zwischen Nennig und Palzem durch ein Auto schwer verletzt. Zunächst musste das Unfallopfer anhalten, weil er einen Gegenstand, der auf der Straße lag, überfahren hatte, der die Ölwanne des Autos aufriss.

Der Mann lenkte sein Fahrzeug laut Polizeimeldung zur nächsten Haltemöglichkeit und stellte sein Auto dort ab, um zu schauen, was passiert war und um den Gegenstand von der Fahrbahn zu räumen. Dafür musste er eine etwa 450 Meter lange Strecke auf der Straße zurücklegen. Er ging mit dunkler Bekleidung am rechten Fahrbahnrand in Richtung Nennig zurück. Eine Warnweste hatte er dabei nicht getragen. Nach etwa 400 Metern wurde er durch ein Auto, dass ihn von hinten erfasste, zu Boden geschleudert. Dabei wurde er schwer verletzt.