Polizei sucht Hinweise : Verlorene Leiter verursacht Unfall auf der Autobahn bei Perl

Perl Die Polizei in Merzig bittet um Hinweise nach einem Unfall auf der Autobahn A 8 bei Perl-Borg.

Eine Alu-Leiter hat am Freitag der vergangenen Woche für einen Unfall auf der Autobahn gesorgt. Wie die Polizei-Inspektion Merzig jetzt mitteilte, fuhren gegen 16.45 Uhr zwei Autos über die Leiter, die auf der A 8 circa 500 Meter vor der Anschlusstelle Perl-Borg in Fahrtrichtung Merzig lag. An beiden Autos entstand nach Angaben der Polizei Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Unfallhergang oder zu demjenigen, der die Leiter verloren hat. Auch eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.