Kappensitzung in Nohn : Die Rutzcallis ließen es kräftig krachen

Nohn Bei der Kappensitzung in Nohn begeisterten Tänzer, Büttenredner und Tollitäten die Gäste.

Der „Rutzcalli-Cirkus“ gab zur 48. Narren-Saison im Nuhner Bürgerhaus die Manege frei für Garden, Elferrat, Prinzenpaare und Büttenredner. Schon meldete sich Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer wortgewandt und schlagfertig zu Wort und entführte in Reimen zu einer Mettlacher Stadtrundfahrt. Sein Fazit: Das Leben ist tierisch gut, und in Nohn ist viel los. „Das zeigen alle Gecken: In Nuhn ist Frohsinn an allen Ecken“. Prinz Michael III. aus dem Hochwald und Annika I. Prinzenpaar machten den Gästen im Saal klar: Beide Tollitäten haben bis Aschermittwoch in Nuhn das Sagen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe die Narretei zu herrschen. „Fös Geckig und Partystimmung in allen Nuhner Gassen – och die Tassen“ lautete sein Mottho. Die Nachwuchsregenten, Prinz Tom I. vom Tünsdorferland und Prinzessin Emely I von Kaulenfeld, ergänzten: „Jetzt wollen wir mit euch feiern außer Rand und Band, im schönen Nuhner Buhnenland!“