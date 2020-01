10 000 Euro Schaden : Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Merzig

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Merzig

Merzig Nach einem Unfall am 9. Januar im Saarwiesenring in Merzig sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 9. Januar, in Merzig einen Unfall verursacht und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr im Saarwiesenring. Ein dunkler Kombi, vermutlich ein BMZ oder ein Mercedes, stieß dabei mit einem anderen Auto entgegen, das ihm entgegenkam. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Fahrer des Kombis floh daraufhin von der Unfallstelle.