Qurinusrit in Perl feiert Jubiläum Zum 60. Mal Sankt Qurinus zu Ehren

In Perl wird es in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum geben: Der Quirinusritt findet 2024 zum 60. Mal statt. Den Reitern bietet sich durch den gemeinsamen Ausritt, an dem sich jeder beteiligen kann, die Pferdesegnung und die anschließende Feier die Möglichkeit, andere Reiter kennenzulernen und einen besonderen Tag an der saarländischen Obermosel zu erleben. Auch für Kutscher ist die etwa 90-minütige Rundstrecke durch Wiesen, Felder und Weinberge mit ihren herrlichen Ausblicken ins Moseltal auf Luxemburg und Lothringen gut befahrbar.