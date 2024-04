Porträt von Ralf Uhlenbruch, CDU-Bürgermeisterkandidat in Perl Ein Familienmensch mit Hang zur Natur und Passion fürs Kochen

Perl · Am 9. Juni werden in fünf Kommunen des Kreises die Bürgermeister neu gewählt. Wir stellen alle Kandidaten vor, die sich dann zur Wahl stellen. Heute: Ralf Uhlenbruch, CDU-Kandidat in Perl.

22.04.2024 , 16:00 Uhr

Die Familie von Ralf Uhlenbruch mit (von rechts) seinen Töchtern Leonie, Mara, Greta und Ehefrau Heike. Der gemeinsame Weg führt sie durch die Sehndorfer Weinberge. Foto: Michael Rauch

Von Margit Stark