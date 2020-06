Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen : Missbrauchs-Anklage gegen „Jugendpastor“

Mettlach/Saarbrücken Staatsanwalt wirft Ex-Leiter der „Gemeinde ohne Grenzen“ vor, sich an Jugendlichen vergangen zu haben.

54 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlen und Jugendlichen wirft die Staatsanwaltschaft Saarbrücken dem früheren „Jugendpastor“ der sektenähnlichen Glaubensgemeinschaft „Gemeinde ohne Mauern“ vor. Diese hatte lange ihren Sitz im Mettlacher Ortsteil Wehingen. Der heute 48-Jährige G. soll sich vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Nach Angaben von Pressestaatsanwalt Mario Krah soll er bis 2017 als Seelsorger unter anderem für die sexuelle Aufklärung jüngerer Gemeindemitglieder zuständig gewesen sein. Die Eltern der Minderjährigen waren damit angeblich einverstanden. Diese besondere Vertrauensposition und die sexuelle Unerfahrenheit seiner Opfer habe Mann im Tatzeitraum von 2013 bis 2017 ausgenutzt. An zwei Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren habe er „sexuelle Handlungen vorgenommen, oder umgekehrt, an sich vornehmen lassen“, so die Anklage.