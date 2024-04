Bierfreundeladen zur 25-Jahr-Fete am Samstag Zum Silberjubiläum gibt’s ein Silberbräu

Die Bierfreunde Saar-Lor-Lux feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wurde auch eigens ein spezielles Fest-Bier, das „Silberbräu 1999“ kreiert. Bei der großen Geburtstagsfete an diesem Samstag, 20. April, ab 14 Uhr wird es bei einem zünftigen Fassanstich offiziell vorgestellt - bei schönem Wetter an der Abtei-Brauerei in Mettlach, bei schlechtem Wetter in den Räumlichkeiten des Brauhauses.