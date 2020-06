Im Jahr des Jubiläums : Polka und Märsche erklingen in Tünsdorf

Der Musikverein 1920 Tünsdorf bei seinem Abschlusskonzert 2019. Foto: Jürgen Schmieding

Tünsdorf Die große Feier zum 100-jährigen Bestehen musste der Musikverein Tünsdorf absagen. Ein wenig Musik spielen die Mitglieder am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tina Leistenschneider

Darauf hatte sich der Musikverein 1920 Tünsdorf wochenlang eingestimmt: Mit einer musikalischen Reise in die vergangenen Jahre wollte der Musikverein im März sein 100-jähriges Bestehen feiern. „Wir wollten pro Jahrzehnt ein Musikstück spielen, das in diesem entstand, und dazu erzählen, was dabei passiert ist“, kündigt die erste Vorsitzende des Musikvereins, Gertrud Schmitt, an.

So sollte das Konzert mit „Bolero“ von Maurice Ravel starten und über die Jahre hinweg an historische Ereignisse erinnern, wie an das Hindenburg-Unglück oder an Anne Frank, stellvertretend für die Opfer des Nationalsozialismus, aber auch Lieder von Frank Sinatra, Abba und Falco standen auf dem Musikprogramm.

„Ich glaube, das wäre ein gutes Konzert geworden“, sagt Schmitt. „Wir waren soweit, das Konzert spielen zu können.“ Wehmütig denkt sie daran, dass die Feier Ende März wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. „Die Enttäuschung war groß“, erzählt Schmitt. Die vielen Wochen Probe – umsonst. Und auch während der Kontaktbeschränkungen konnte nicht geprobt werden. „Das Vereinsleben kam so zum Stillstand“, sagt Schmitt. „Wir haben kein Ziel, worauf wir hinproben könnten.“

Mit einem Adventskonzert läutete der Verein im Dezember 2019 offiziell das Jubiläumsjahr ein. Diese Festlichkeiten muss der Verein jetzt auf kommendes Jahr schieben, hat sich aber in Zeiten von Corona eine kleine Alternative ausgedacht: So trifft sich der Musikverein am Sonntag, 21. Juni, um 16 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Sportplatz zu einer Versammlung.