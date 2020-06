Nach Urteil abgetaucht : Zielfahnder nehmen flüchtigen Sexualstraftäter (38) in Dillingen fest

Zielfahnder nehmen flüchtigen Sexualstraftäter (38) in Dillingen fest

Dillingen Einen verurteilten Sexualstraftäter, der untergetaucht war, um seiner Strafe zu entgehen, haben Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums am Mittwochvormittag, 10. Juni, in Dillingen festnehmen können.

Doch die Ermittler kamen dem Sexualstraftäter auf die Spur. Er konnte in einer Wohnung in der Dillinger Innenstadt aufgefunden werden. Dort hielt er sich zum Zeitpunkt der Festnahme mit seiner Ehefrau auf. Das Paar war auch in dieser Wohnung nicht gemeldet.