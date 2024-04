Fußball-Landesliga West Wenn sich Mannschaften in einen Rausch spielen

Zwei verrückte Ergebnisse ragten am Wochenende beim 27. Spieltag der Fußball-Landesliga West heraus. Zum einen war es der 6:4-Erfolg des Tabellenzweiten SG Wadrill-Sitzerath beim in den letzten Wochen so starken Tabellenneunten SCV Orscholz. Dabei lag die SG nach 23 Minuten bereits mit 0:4 (!) in Rückstand. Zum anderen fertigte der Tabellendritte FC Noswendel Wadern den Vierten, den FV Schwalbach II, mit 7:1 (4:0) ab.