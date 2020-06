Vorstoß des Familienministeriums in Rheinland-Pfalz : Bundesweit erste Anlaufstelle gegen Sexismus in Mainz

Bundesweit erste Anlaufstelle gegen Sexismus in Mainz

Vorstoß des Familienministeriums in Rheinland-Pfalz

Mainz Als erstes Bundesland richtet Rheinland-Pfalz für die Mitarbeiter der Landesregierung eine Anlaufstelle gegen Sexismus ein. Die Ampel-Landesregierung wolle mit gutem Beispiel vorangehen, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) in Mainz bei der Vorstellung der externen und unabhängigen Clearing- und Beratungsstelle für Opfer von sexualisierter Diskriminierung oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Einige hundert Türanhänger mit der Aufschrift „Laut Stark – Deine Stimme gegen Sexismus“ weisen die mehr als 2500 Mitarbeiter in den Ministerien und der Staatskanzlei auf das Angebot hin. Fachberater von pro familia übernehmen die Beratung – im Gebäude der Organisation. In zwei Jahren soll das Projekt evaluiert und möglicherweise ausgeweitet werden.

Jeder elfte Erwerbstätige hat Studien zufolge in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt, wie Spiegel sagte. Die Dunkelziffer sei vermutlich noch höher. Frauen seien mehr als doppelt so oft betroffen wie Männer. 43 Prozent der Belästigenden seien Kollegen, 19 Prozent Vorgesetzte oder im Betrieb höher gestellte Beschäftigte. Die große Mehrzahl der Betroffenen hole sich keine Hilfe.