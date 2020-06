Kostenpflichtiger Inhalt: Freibad Mettlach öffnet mit Einschränkungen : Grünes Licht für Öffnung des Mettlacher Freibades

Das Freibad in Mettlach Foto: Gemeinde Mettlach

Mettlach Am kommenden Montag, 15. Juni, erwartet Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer nach seinen Worten die Ergebnisse der Wasserproben, die vergangene Woche im Freibad gezogen worden sind. Spätestens am 28. Juni soll die Anlage mit Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Plantschbecken an den Start gehen.

Dafür hat sich der Verwaltungschef in einer Sondersitzung vom Gemeinderat grünes Licht geben lassen.

Dass sich durch schrumpfende Einnahmen und steigende Kosten das Defizit in der Haushaltsplanung erhöht, ist allen klar. Im schlimmsten Fall geht man nach Berechnungen des Rathauschefs von gut einer halben Million Euro aus. „Das ist aber der Worst Case“, wie er gleich mehrmals betonte. Wie die möglichen Kosten gedeckt werden können, soll – so der Wunsch des Gemeinderates – der Hauptausschuss beraten und dem Rat Vorschläge machen. Gegenüber einer Neinstimme entschied eine große Mehrheit dafür, den „Bäderbetrieb unter den Bedingungen einer Pademie“ zu unterhalten.

Öffnungszeiten Mögliche Öffnungszeiten „Um möglichst vielen Personen einen Badbesuch zu ermöglichen, sollen Zeitzonen gebildet werden“, lautet ein Vorschlag in der Tischvorlage für die Sitzung. Für die Ferien sieht sie eine Öffnung von montags bis sonntags, 9 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr, vor. Während der Schulzeit sollen die Türen von dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr offen stehen, an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr. Montags soll geschlossen bleiben.

Dabei gilt es nach Darstellung des Verwaltungschefs jede Menge Regeln einzuhalten. Besucher müssen sich registrieren lassen und in allen Bereichen des Bades Mindestabstand halten. Um dies zu garantieren, sind laut Kiefer statt der rund 2500 Badegäste, wie sie im Normalbetrieb möglich sind, nur 640 zugelassen – 196 im Wasser und 444 auf der Wiese. „Rutsche und Sprunganlage müssen geschlossen bleiben, um Ansammlungen von Menschen zu vermeiden.“ Da weniger Badebesucher zugelassen sind, rechne man im Rathaus auch mit weniger Einnahmen, dafür aber mit mehr Ausgaben, wie etwa beim Personal.

Ob beim Einlass, auf der Liegewiese oder im Wasser: Kontrollen der Vorgaben sind laut Kiefer unabdingbar. Dafür müsse das Team im Freibad deutlich aufgestockt werden. Bestimmte Aufgaben sollen an einen Security-Dienst vergeben werden. Zusätzliches Geld für Reinigung und Desinfektion sei ebenfalls einzukalkulieren. In der Tischvorlage der Sitzung wurden die geschätzten Zahlen gegenübergestellt: „Sach- und Personalkosten ergeben somit insgesamt bei geschlossenem Bad eine haushaltsrechtliche Einsparung von rund 204 000 Euro. Berücksichtigt man auch die mit einer Badöffnung einhergehenden Mehrkosten, ergibt sich eine Differenz zwischen den beiden Alternativen ,öffnen’ und ‚geschlossen’ von rund 346 000 Euro aus betrieblicher Sicht.“ Die Betrachtung beziehe sich auf eine reduzierte Öffnungszeit von 67 Tagen. Die tägliche Mehrbelastung werde auf rund 5000 Euro geschätzt.

CDU-Fraktionschef Michael Thieser nannte die Entscheidung eine schwere Aufgabe. Zwischen Öffnung und Geschlossenhalten klafften mehr als eine halbe Million Euro. Dennoch: Die Familien haben nach seiner Ansicht während der Pandemie und all ihrer Einschränkung genug gelitten. Bleibe das Freibad dann noch geschlossen, falle auch dieses kleine Stück Erholung weg. Er regte an, von den 120 000 Euro, die für einen Sicherheitsdienst eingeplant seien, runter zu kommen – etwa mit dem Anheuern von Studenten. „Es geht darum, im Konfliktfall einzugreifen“, antwortete Kiefer.

Christof Schuster von den Linken widersprach dem Vorschlag der Tischvorlage. Sie sah vor, mit den 25 000 Euro, die für die Altentage vorgesehen waren, ein mögliches Finanzierungsloch beim Schwimmbad zu stopfen. Er warb dafür, diese Veranstaltungen für die Senioren im Advent zu starten. Die Antwort des Verwaltungschefs: Die Ortsvorsteher hätten beschlossen, in dem Jahr darauf zu verzichten.

Derweil verwies Karl-Heinz Zehren darauf, dass Familien und Kinder im eigenen Land Urlaub machen sollen. Er monierte die hohen Ausgaben für die Saarschleife-Touristik und die Mehrkosten für das Feuerwehrgerätehaus. „Die Investition in die Feuerwehr ist eine Investition in die Sicherheit“, konterte der Bürgermeister.

Viele Aspekte müssen nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Uwe François berücksichtigt werden – unter anderem die einkalkulierte Mehrbelastung von rund 211 000 Euro. „Die Menschen waren eingesperrt, die Kinder haben gelitten, weil sie ihre Freunde nicht treffen durften.“ Da sei die Öffnung des Freibades ein richtiger Schritt – zumal Mettlach eine Tourismusgemeinde sei. Er plädierte dafür, die Finanzierung zu stemmen und je nach Lage nachzujustieren. Den Bürgern müssten so viele Öffnungstage wie möglich geboten werden.

Derweil forderte Georg Dillschneider von den Grünen, für die Kinder so schnell wie möglich die Schwimmbäder zu öffnen. Die Finanzierungslücke nannte er sehr erheblich. Das Wichtigste sei aber die Sicherheit, die gehe vor. Daher sollte auch Geld eingesetzt werden.

Nach Ansicht von Joachim Badelt, Fraktionschef der Freien Wähler Mettlach (FBM), arbeitet das Zahlenwerk in der Tischvorlage mit vielen Unbekannten. Er mahnte ein klares politisches Statement für die Öffnung des Freibades an. Für dieses Ja erhalte man die Unterstützung.