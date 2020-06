Kolumne Unsere Woche Homburg : Sexueller Missbrauch gehört härter bestraft

Vor knapp zwei Wochen deckte die Polizei Münster einen Fall des schweren sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder auf, seitdem hat die Debatte um höhere Strafen für solche Triebtäter Fahrt aufgenommen.

Diese Forderungen gehören dringend umgesetzt, Kindesmissbrauch muss in jedem Fall als Verbrechen eingestuft, die Strafen erhöht werden. Auch eine Verjährung gerade schwerer Taten sollte wegfallen. In diese Diskussion passt ein hiesiger Fall, der diese Woche bekannt wurde und sich vor rund zehn Jahren in Jägersburg abgespielt hat. Ein Mann, von Beruf Lehrer und aktiv im Presbyterium, hat vor Gericht gestanden, mehrfach ein 11- bis 13-jähriges Kind im Rahmen der Jugendarbeit der evangelischen Kirche missbraucht zu haben. Ein Fall, der Fragen aufwirft. Natürlich die, ob der Junge, der sich erst ein Jahrzehnt nach den Taten an Kirche und Polizei wandte, wirklich das einzige Opfer war? Die protestantische Kirche in Speyer vermittelt den Eindruck, schnell nach Bekanntwerden des Falles im Juni 2019 reagiert und mit der Staatsanwaltschaft kooperiert zu haben. Recherchen auch nach möglichen weiteren Opfern habe man der Ermittlungsbehörde mit ihren weitreichenderen Möglichkeiten überlassen. Doch erfolglos.