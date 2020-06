Ab Mettlach : Mit dem Schiff nach Saarburg und rund um die Saarschleife

Die Saarschleife lässt sich auch per Schiff erkunden. Foto: dpa-tmn/Oliver Dietze

Mettlach Schiffstouren ab Mettlach bietet die SPS Saar Personenschifffahrt an. Auf dem Programm stehen in den kommenden Wochen unter anderem mehrere Saarschleifen-Rundfahrten mit Schleusung. Los geht es am Donnerstag, 18. Juni, und Samstag, 20. Juni, jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr.

Saarschleifen-Rundfahrten mit der „Saargold“ gibt es am Sonntag, 21. Juni, um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 15 Uhr sowie am Dienstag, 23. Juni, um 14 Uhr.

Tagesfahrten von Mettlach nach Saarburg gibt es am Donnerstag, 18. Juni, und Samstag, 20. Juni. Die Abfahrt in Mettlach erfolgt jeweils um 10.45 Uhr, die Rückkunft ist um 17.15 Uhr. In Saarburg sind drei Stunden Aufenthalt vorgesehen.