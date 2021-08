Feuer in Dachgeschosswohnung in Merzig : Feuerwehr kann ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: dpa/Friso Gentsch

Merzig Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte einen größeren Brand in einem Mehrfamilienhaus in Merzig am Samstagmorgen. Allerdings wurde laut Polizei eine Wohnung durch das Feuer stark beschädigt.

Eine Nachbarin hat nach Polizeiangaben am Samstagmorgen Rauch bemerkt, der aus den Dachgeschossfenstern eines Mehrparteienhauses in Merzig drang. Sie setzte sofort einen Notruf ab. Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Die Bewohner des Hauses konnten sich zwischenzeitlich nach draußen begeben.