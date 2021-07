Feuerwehr : Turbulentes Wochenende für die Feuerwehr

Saarlouis Zwölf Einsätze binnen 24 Stunden mussten die Rettungskräfte absolvieren.

Erstmals raus mussten die Einsatzkräfte am Samstagmittag um 13.05 Uhr zu einem „Wasserschaden klein“ in der Ellbach-Straße. Dort war allerdings kein Eingreifen mehr notwendig. Exakt eine Stunde später mussten die Einsatzkräfte wieder raus – nun zu einem „Zimmerbrand mit Menschenrettung“ in der Rathstraße in Roden. Angebranntes Essen hatte dort für eine starke Rauchentwicklung gesorgt, sodass drei Personen von den Feuerwehrkräften gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden mussten. 40 Einsatzkräfte waren fast eine Stunde im Einsatz.