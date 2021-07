Aktionstag gegen Menschenhandel : Polizei und Zoll durchsuchen Nagelstudios in Merzig und St. Wendel

(Symbolfoto) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Merzig/St Wendel Am Welttag gegen Menschenhandel am Freitag haben Einsatzkräfte des Hauptzollamts Saarbrücken und des Landespolizeipräsidiums Saarland mehrere Nagelstudios in Merzig und St. Wendel durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, waren insgesamt fast 30 Kräfte der Polizei-Inspektionen Merzig und St. Wendel im Einsatz, welche gemeinsam mit Ermittlern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts und des Dezernats für Menschenhandel/Schleusungskriminalität des Landespolizeipräsidiums ab dem späten Vormittag unterwegs waren.

Das Ziel: mehrere Nagelstudios in den beiden Städten.

Vor Ort wurden die durch das Amtsgericht Saarbrücken erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die Beschlüsse resultieren nach Angaben der Polizei aus einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Einschleusung von ausländischen Arbeitskräften und des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft.