Auf der A6-Abbiegespur zur A8 am Kreuz Neunkirchen : Pkw bei Unfall auf der A6 schwer beschädigt

Das Unfallauto war nicht mehr fahrtüchtig. Foto: BeckerBredel

Homburg Bei einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge auf der A6 ist am Mittwoch, 14. Juli, gegen 16.30 Uhr ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer die Autobahn am Neunkircher Kreuz Richtung A8 in Fahrtrichtung Saarlouis verlassen.

Da auf der Überleitung der Verkehr stockte, wollte der PKW-Fahrer wieder auf die Autobahn zurück und wechselte die Spur.