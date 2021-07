Serie Parks im Saarland : Grüne Oase am Rande der Stadt

Homburg Sie sind Oasen der Ruhe und Entspannung: die kleinen und großen Parks im Land. Wir stellen sie in einer neuen Reihe vor. Heute: der Stadtpark in Homburg.

„Es ist einfach herrlich hier“, sagt eine 40-jährige Hundebesitzerin aus Homburg, die gerade mit ihrer Nichte und ihrem Vierbeiner im Stadtpark ist. Während die Kleine auf einem großen Piratenschiff am Wasserspielplatz tobt, hat sich die Tante ein gemütliches Plätzchen auf einer Bank zwischen Platanen, Eichen und Buchen gesucht.

Über dem Stadtpark in Homburg, der 1982 angelegt wurde und auch heute noch regelmäßig erweitert wird, hängen ein paar Wolken, dennoch strahlt die Sonne am sonst blauen Himmel über die Grünanlage am Rande der Stadt. Mitten hindurch fließt der naturbelassene Erbach, dessen Wasserqualität vom saarländischen Umweltministerium und der Universität des Saarlandes mit mobilen Messstationen überwacht wird. Neben dem Bachlauf ist ein Teich, auf dem zahlreiche Stockenten, um die Gunst der Parkbesucher buhlen. Sie scheinen, an Menschen gewöhnt zu sein, denn die Vögel scheuen nicht davor, da sie einem einfach nachschwimmen.

An diesem Nachmittag sind einige Menschen im Stadtpark unterwegs: Radfahrer, Jogger, Familien, zwei Damen mit ihrem Coffee to go, die ihre Mittagspause bei einem Spaziergang und einem Plausch genießen. Für die Homburger ist er ein Ort der Erholung. So trifft man auch täglich die Hundebesitzerin aus Homburg. Sie erzählt, dass sie seit sieben Jahren in der Stadt wohnt und seit dem, wenn das Wetter passt, immer mit ihrem Hund hier spazieren geht. Früher noch zu Fuß, heute mit dem Auto, weil der Vierbeiner nicht mehr fit ist. Ihre Nichte ist so begeistert vom Stadtpark, dass sie bei der Ankunft bei ihrer Tante immer sofort fragt, ob sie denn auch heute in den Park gehen können.

Die 40-Jährige ist nicht die einzige, die regelmäßig den Stadtpark aufsucht. Von weitem ist ein kleiner Junge zu hören: „Alarm! Alarm!“ Er tobt auf einem Klettergerüst gemeinsam mit seinen Spielkameraden aus der katholischen Kindertagesstätte St. Andreas im Stadtteil Erbach. Die Erzieherin berichtet, dass sie häufig mit Gruppen einen Ausflug in den Park unternehmen. Heute seien die Vorschulkinder an der Reihe, die den etwa drei Kilometer langen Weg zu Fuß bestritten hätten. „Mit den Kleineren nehmen wir den Bus bis zum Bahnhof und laufen von dort aus.“ Auch die Kinder sind von dem etwa 600 Quadratmeter großen Park begeistert. Die sechsjährigen Mädchen, Paula und Marlene, berichten, dass sie mit ihren Familien öfter herkämen. Ihre Freundin Lea ist zum ersten Mal im Homburger Stadtpark, aber ihr gefällt es sehr gut. Paula erzählt, dass sie am liebsten auf dem Klettergerüst herumtobe oder auf dem Piratenschiff spiele. Das Spielgerüst steht seit 2018 auf dem Wasserspielplatz. Sein Vorgänger hatte schon einige Jahre auf dem Bug und war von der Stadt ausgetauscht worden.