Unfall in Sotzweiler : Transporter beschädigt und weitergefahren

Sotzweiler Ein weißer Nissan-Transporter ist am Dienstag in der Bonner Straße (Ortsdurchfahrt) in Sotzweiler beschädigt worden.

Das Fahrzeug war zwischen 9 und 9.40 Uhr am Fahrbahnrand in Richtung Tholey geparkt. Dort beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel des Transporters und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können.