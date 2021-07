Eintritt frei : Bei „Live am Biotop“ bietet am Freitag das Duo „Campfire“ Musik

Ulli Knapp und Thomas Klees spielen in Beeden. Foto: Campfire

Beeden In der Reihe „Live am Biotop“ in Beeden spielt am Freitag, 16. Juli, 19 Uhr, das Duo Campfire. Dabei handelt es sich um zwei Musiker, die sich schon viele Jahre in der Musikszene tummeln. Ulli Knapp war mit verschiedenen Bands als Keyboarder unterwegs, hat parallel immer schon Gitarre gespielt, mehrere Semester Musikwissenschaften studiert und hat in den 80er Jahren mit der Rockband Vanden Plas Platten- und CDs produziert.

Thomas Klees spielte bereits in den 70ern in der damals im Homburger Raum sehr bekannten Band Shadow of Grief als Bassist und Gitarrist und war für die Homburger Band Six and the City bis 2016 als Bassist und Sänger unterwegs. Vor zwei Jahren haben beide angefangen, gemeinsam „Lagerfeuermusik“ zu machen. Das Duo Campfire war geboren. Gespielt werden mit zwei Gitarren und zwei Stimmen, viele Klassiker aus den 70er und 80er Jahren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf bekannten Titeln von den Eagles, den Beatles, America, CCR, Cat Stevens, Simon & Garfunkel, Neil Young, Eric Clapton und vielen anderen. Aber auch neuere Songs, die zu den beiden passen, sind im abwechslungsreichen Repertoire.