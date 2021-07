Schüler danken Eberhard Jung : Nach 25 Jahren Lehren ist Schluss

Im Ägypten-Dekor: Die Klasse 6 c des Saarpfalz-Gymnasiums beschäftigte sich Ende 2020 mit der Hochkultur am Nil. Jetzt wünschen die Schüler ihrem scheidenden Lehrer Eberhard Jung alles Gute. Foto: Eberhard Jung

Homburg Die Klasse 6c des Homburger Saarpfalz-Gymnasiums bedankt sich bei Eberhard Jung für seinen tollen Geschichtsunterricht und wünscht einen schönen Ruhestand.

Am 16. Juli 2021 beendet Eberhard Jung zum letzten Mal eine Schulstunde. Nach Jahrzehnten im Dienst der Bildung endet mit diesem Schuljahr auch seine schulische Karriere. Egal ob sechste Klasse Geschichte oder Deutsch-Abitur, alle konnten von seiner Erfahrung und seinem Wissen profitieren. So gab er uns, der 6c, mehr als nur Geschichte mit auf den Weg. Er führte uns an Alex Deutsch, Anne Frank und weitere heran, faszinierte uns damit für das Fach Geschichte.

Auch gestaltete Herr Jung den Unterricht immer abwechslungsreich und spannend. Und genau das haben wir im Laufe dieses Jahres schätzen gelernt. Im Online-Unterricht zeigte er, dass Geschichte auch digital sein kann und kein altes Fach ist, das nach alten Prinzipien unterrichtet wird. Vielmehr war auch der Online-Unterricht über die Plattform „OSS“ (Online-Schule-Saarland) interessant, auch wenn es hin und wieder zu kleinen technischen Problemen kam. Seine Kollegen schätzen den ältesten Lehrer des Saarpfalz-Gymnasiums als „treuen und zuverlässigen Kollegen“. Aber nicht nur in der 6c wird Eberhard Jung gemocht, nein auch in der restlichen Unter-, Mittel- und Oberstufe. Als „perfekten Lehrer“ bezeichnen ihn Schüler der 6c, auch weil er fast nie Hausaufgabenüberprüfungen schreibt, was uns natürlich sehr gut gefällt. Allgemein setzt er auf „Vertrauen“, wie er selbst in der ersten Geschichtsstunde erklärt. Und genau dafür möchten wir uns bedanken, Herr Jung! Ein Spruch besagt, man solle dann aufhören, „wenn es am schönsten ist“. Wir hoffen, dass dieser Zeitpunkt jetzt ist. Danke für alles, Herr Jung!