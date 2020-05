Serie Merzig in Marken - K : Kluge arbeiten im Verein zusammen

In der Serie „Merzig in Marken“ gibt es für jeden Buchstaben des Alphabets eine Geschichte aus der Kreisstadt Merzig und eine dazu passende Briefmarke. Foto: Daniel Bonenberger

Kluge arbeiten im Team. Miteinander lebt es sich leichter. Im Saarland findet diese Grunderfahrung des Lebens ihren Niederschlag in einer ausgeprägten Vereinskultur. Mit etwa 10 000 Vereinen in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Sozialem kann das Land an der Saar aufwarten.

Von Thomas Holkenbrink

Merzig hat daran seinen wichtigen Anteil. Ein schönes Beispiel für ein gelungenes Zusammenwirken ist der Merziger Verein der Wein- und Kulturfreunde. Sie greifen mit ihrer Initiative zum Weinbau am Südhang des Kreuzberges eine fast vergessene Merziger Tradition wieder auf. Auxerrois-Trauben an 1000 Rebstöcken reifen Jahr für Jahr ihrer herbstlichen Lesung entgegen. Intensive Pflege- und Bearbeitungsmaßnahmen machen dies möglich. Bei manchem Merziger Fest kredenzen die engagierten Winzer den Gästen ihren guten Tropfen.

Deutschland gibt zum „Weinbau in Deutschland“ 2017 eine Sonderbriefmarke heraus. Sie ist den Winzern ebenso gewidmet wie den Weinkonsumenten. 65 Prozent des Weinbaus in Deutschland bestehen aus Weißwein-Anbaufläche.