Merzig Ein Antrag der Grünen im Merziger Stadtrat auf Unterstützung der Gastronomen über eine Gutschein-Aktion ist gescheitert.

Die Grünen-Fraktion im Merziger Stadtrat ist mit dem Vorschlag gescheitert, zur Stärkung der Gastronomie in der Kreisstadt über einen begrenzten Zeitraum Verzehrgutscheine im Wert von fünf Euro seitens der Stadt auszugeben, die dann in einem Merziger Gastronomiebetrieb eingelöst werden können. Die Grünen hatten diesen Vorstoß als Eilantrag zur jüngsten Sitzung des Hauptausschusses eingereicht. Nach den Ausführungen von Fraktionschef Klaus Borger sollten diese Fünf-Euro-Gutscheine ab dem 1. Juni über einen Zeitraum von sechs Wochen an die Bürger ausgegeben werden. Dabei sollte das Gesamtvolumen der ausgegebenen Gutscheine auf 10 000 Euro (also umgerechnet 2000 Gutscheine) gedeckelt werden.

In der Gutscheinaktion sah Borger einerseits ein Signal an die von der Corona-Pandemie arg gebeutelten Gastronomiebetriebe, dass die Stadt sie auch in dieser schwierigen Situation nicht vergesse, sondern sie unterstütze. Zum anderen sei dies aber auch ein Signal an die Bürger, diese Betriebe zu besuchen. Finanziert werden sollte die Gutscheinaktion aus nicht verausgabten Mitteln aus dem Budget von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Da viele geplante Aktivitäten aus diesem Bereich infolge der Corona-Beschränkungen nicht hätten umgesetzt werden können, seien dort noch freie Mittel vorhanden.Über die konkrete Umsetzung der Gutscheinausgabe, also wo und wie diese bezogen werden könnten, könnten und sollten sich Verwaltung und Rat noch bis zum vorgesehenen Starttag der Aktion am 1. Juni detailliert Gedanken machen.