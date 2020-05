Kostenpflichtiger Inhalt: Satzung geändert : Bekanntmachungen aus Merzig kommen nun als erstes ins Netz

Sobald die Stadt Merzig Rechtsvorschriften online veröffentlicht, sind sie gültig. Foto: dpa/Dominic Lipinski

Merzig Nach einem Beschluss des Merziger Stadtrats sind Rechtsvorschriften nun gültig, sobald sie im Internet stehen.

Von Christian Beckinger

In der Stadt Merzig treten Rechtsvorschriften künftig in dem Moment in Kraft, in dem sie auf der Internetseite der Stadt unter www.merzig.de veröffentlicht worden sind. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine entsprechende Änderung der Satzung über die öffentlichen Bekanntmachungen in der Kreisstadt beschlossen. Hintergrund ist der, dass zahlreiche Anordnungen, Verordnungen oder Beschlüsse wie etwa der Satzungsbeschluss für einen Bebauungsplan formell erst dann Rechtskraft erlangen, wenn sie öffentlich bekanntgemacht worden sind. Üblicherweise erfolgte dies bisher durch Veröffentlichung im Amtlichen Bekanntmachungbslatt „Neues aus Merzig“.

Doch die Corona-Pandemie hat nach Darstellung der Verwaltung gezeigt, dass sich dieser Verfahrensweg in Krisensituationen als zu langwierig erweisen kann: „In der aktuellen Krisensituation ist die Ortspolizeibehörde verstärkt und oftmals kurzfristig gehalten, einen Verwaltungsakt zu erlassen, der sich an einen größeren Personenkreis oder die Allgemeinheit richtet (so genannte Allgemeinverfügung)“, heißt es in der Beschlussvorlage an den Stadtrat. Aufgrund der Tatsache, dass das Amtsblatt „Neues aus Merzig“ lediglich einmal pro Woche erscheine, sei diese Bekanntmachungsform aber nicht geeignet, „um zeitnah dringend notwendige Regelungen über eine Allgemeinverfügung in Kraft zu setzen“, argumentiert die Verwaltung.

Sie schlug daher dem Rat vor, die entsprechende Satzung dahingehend zu ändern, dass öffentliche Bekanntmachungen künftig im Internet auf der städtischen Homepage unter der entsprechenden Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ erscheinen. Nachfolgend solle diese Bekanntmachung auch weiterhin im Amtsblatt „Neues aus Merzig“ abgedruckt werden – allerdings ist sie bereits mit der Veröffentlichung im Internet in Kraft getreten. „Damit ist auch den Bedürfnissen derjenigen Bevölkerungskreise Rechnung getragen, die keinen oder nur unter erschwerten Bedingungen Zugang zum Internet haben“, heißt es von Seiten der Verwaltung.

Während die Mitglieder des Stadtrates keine Einwände gegen die vorgeschlagene Änderung des Bekanntmachungsweges hatten, gab es aus der Bevölkerung vereinzelt Kritik an dem Schritt. „Augenscheinlich will die Stadt Merzig einen großen Teil ihrer Bevölkerung von ihren Entscheidungen ausschließen“, urteilt etwa der Merziger Jörg Köhler in einem Schreiben an die Verwaltung, das auch unserer Redaktion vorliegt. Denn es sei längst nicht so, dass jeder Bürger in der Kreisstadt flächendeckend und problemlos Zugang zum Internet habe. Für ihn heiße das: „Hast du kein Internet, dann bist du der Stadt nicht mehr wichtig.“

Hierzu erklärte Thomas Klein, zuständig für Politische Gremien und den Sitzungsdienst in der Stadtverwaltung: „Da die Nutzung des Internets in einem weit überwiegenden Teil der Bevölkerung mittlerweile eine Selbstverständlichkeit ist, haben auch andere saarländische Kommunen ihre Bekanntmachungssatzung bereits angepasst und die Veröffentlichung im Internet als Form der öffentlichen Bekanntmachung gewählt, darunter die Landkreise Merzig-Wadern und Saarlouis sowie die Kreisstadt Neunkirchen.“