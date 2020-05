Merzig Im vergangenen Jahr hat der Merziger Stadtrat eine neue Gestaltungssatzung beschlossen. Doch die Arbeit daran liegt derzeit auf Eis.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da wurde in der Stadt Merzig die Erstellung einer neuen Gestaltungssatzung für die Innenstadt auf den Weg gebracht: Auf Empfehlung der Verwaltung erteilte der Stadtrat den Auftrag, die notwendigen Schritte zur Überarbeitung der bestehenden Gestaltungssatzung, die zuletzt 1996 aktualisiert worden war, in die Wege zu leiten. Anlass waren anhaltende öffentliche Kontroversen in den Monaten zuvor über Bauvorhaben im Merziger Stadtkern. Insbesondere in den Debatten über die Neugestaltung des Gustav-Regler-Platzes oder den geplanten Abriss der ehemaligen Kaffeerösterei Zimmer in der Fußgängerzone war deutlich geworden, dass die bestehenden Regelwerke und Vorgaben den tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr gerecht werden. Dies trifft insbesondere auf solche Gebäude in der Innenstadt zu, die nicht unter Denkmalschutz stehen – wie eben das Haus Zimmer in der Poststraße.