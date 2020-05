Merzig Die Besitzerin des Merziger Geschäfts „Choco“ ist fast taub. Dass man aber auch mit Einschränkung vieles erreichen kann, hat sie einer Gruppe von Schülerinnen im Frühjahr bei einem Besuch gezeigt.

Erreichbar ist die Inhaberin unter Tel. (0 68 61) 79 01 39 oder per E-Mail an: choco.merzig@gmail.com. Informationen gibt es auch im Internet.

Das Pralinengeschäft „Choco“ befindet sich in Merzig in der Schankstraße 24 und ist derzeit mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Ihre Ware bietet Hannah Ospelt zudem donnerstags von 9 bis 13 Uhr auf dem Merziger Bauernmarkt an.

Hannah Ospelt lächelt, ehe sie antwortet. Seit ihrer Geburt ist sie an Taubheit grenzend schwerhörig und besuchte wie die Schülerinnen vor ihr ein Jahr lang das Internat der Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule in Trier, einer Realschule für Schwerhörige und Gehörlose. Der Grund für den Besuch, der noch vor Corona-Zeiten stattfand? „Die Schülerinnen sollen sehen, wie man trotz einer Behinderung in der Gesellschaft und im Berufsleben seine Wünsche und Ziele erreichen kann“, sagt Ospelt, die im November 2019 ihr Pralinengeschäft „Choco“ in der Merziger Schankstraße eröffnete. „Durch den Besuch soll den Kindern bewusst werden, dass sie durch ihre Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen sein müssen oder weniger an der Gesellschaft teilhaben“, sagt Ospelt, „sie können genauso einen Teil zur Gesellschaft beitragen wie Menschen ohne Behinderung, auch wenn dies mehr Arbeit erfordert.“