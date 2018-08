Nelson Mandela war am großen Durchbruch beteiligt

Seit fast fünfzehn Jahren begeistern 16 der besten Sänger Südafrikas die Menschen auf der ganzen Welt mit ursprünglichen afrikanischen Rhythmen und mitreißenden modernen Popsongs. Ihre beeindruckende Stimmgewalt, die energiegeladene Lebensfreude und die traditionell farbenprächtigen Gewänder versprechen besonders heiße Adventskonzerte in den kalten Wintertagen im Dezember diesen Jahres.

Das Motto der Tournee des Chors lautet „Freedom - Freiheit“ – ein nicht nur in Südafrika aktuelles Thema. Denn Freiheit bedeutet Leben, bedeutet Gleichheit, Liebe und Gerechtigkeit. Und wie all das klingt, beweist der legendäre Chor eindrucksvoll im aktuellen Repertoire: Bekannte Freiheitslieder und Spirituals folgen auf traditionelle südafrikanische Lieder und immer wieder überraschen stimmgewaltige Interpretationen von Songs wie James Browns „I feel good“ oder „Hallelujah“ von Leonard Cohen sowie Reggae-Stücke, bei denen wirklich niemand mehr stillsitzen kann.

„Mit jedem Auftritt nehmen wir die Menschen dorthin mit, wo wir herkommen. Wir zeigen ihnen die Schönheit unseres Landes.“ Der Leiter des 2002 gegründeten Chors, Vincent Jiyane, will aber gleichzeitig auch an die Proteste von 1976 in Soweto gegen das Apartheid-Regime erinnern, die damals blutig niedergeschlagen wurden. „Wir handeln da ganz im Sinne von Nelson Mandela. Wir sollten vergeben, aber nicht vergessen.“

So war Nelson Mandela auch am Durchbruch des Chors beteiligt, der Auftritt bei dem Benefizkonzert „46664” unter seiner Schirmherrschaft im Dezember 2003 erregte durch die Teilnahme bekannter Künstler wie U2, Bob Geldof, Anastasia, Peter Gabriel, Cat Stevens oder Annie Lennox weltweite Aufmerksamkeit – und brachte dem Chor große Sympathien und eine enorme Popularität ein. Seitdem befindet sich das Ensemble auf einer spannenden Weltreise durch die renommiertesten Konzerthäuser, etwa das Opernhaus in Sydney, die Royal Festival Hall in London oder die Carnegie Hall in New York.

Engagiert für die Schwächsten, für Liebe, den Glauben und die Freiheit – ausgedrückt mit herausragend ausdrucksstarken Stimmen, einer authentischen Energie und ansteckenden Rhythmen – der Soweto Gospel Choir hat seinen Platz im internationalen Musikgeschäft erobert und zählt zu den besten Gospelgruppen der Welt. Der Chor nimmt das Publikum mit in eine unvergessliche Show, so eine Presse mitteilung.

