A 8: Komplettierung kurz vor der Fertigstellung

Diese Sperrung dauert nach Angaben des LfS bis Samstag, 18. August, 20 Uhr an. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum ab Schwemlingen über die L 170 zur Auffahrt Perl-Borg umgeleitet. „Hierbei handelt es sich um die letzte Umleitung für den Vollausbau der A 8“, hält der LfS in seiner Mitteilung fest. Die im Zuge dieser Baumaßnahme aufgestellten Fußgängerampeln auf der L 170 werden daher danach abgebaut.

Nach Beendigung der Abbauarbeiten stehen in beiden Richtungen wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung, so der Landesbetrieb. Lediglich zum Schließen der beiden Mittelstreifenüberfahrten vor der Kohlenbruchtalbrücke und in Höhe Parkplatz Weiler sei es erforderlich, den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen im Rahmen von Tagesbaustellen einspurig an der Baustelle vorbeizuführen. Der Parkplatz bleibt noch bis Ende August gesperrt.