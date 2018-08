Kreis-SPD enttäuscht über „weiter so“ beim Tourismus

Nach der jüngsten Aufsichtsratssitzung der Saarschleifenland Tourismus-GmbH, der Tourismusgesellschaft des Landkreises, zeigten sich die SPD-Vertreter in dem Aufsichtsgremium enttäuscht über den Verlauf der Sitzung. Dies geht aus einer Presseerklärung hervor. Die SPD-Forderung, Mittel für ein externes Gutachten für eine neue Tourismus-Strategie vom Kreistag zu beantragen, wurde „auf ablehnenden Vorschlag der Vorsitzenden“ (gemeint ist Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich) vom Gremium nicht mitgetragen, heißt es dort. „Man möchte lieber zuerst einen internen Workshop veranstalten, bei dem die Wünsche der Mitgliedskommunen zusammengetragen werden, um daraus die Tourismus-Strategie fortzuschreiben“, heißt es weiter in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. Die Kreis-SPD ist hier aber ganz anderer Auffassung: „Es sollte durch externe Fachleute die Stärken und Schwächen herausgearbeitet werden, um daraus einen Handlungsleitfaden zu erarbeiten, welche Themenfelder der Kreistourismus in den kommenden Jahren zu bearbeiten hat“, stellt die Kreisvorsitzende Martina Holzner klar. In der vergangenen Woche hatten die Sozialdemokraten sich mit einem Positionspapier für mehr interkommunale Zusammenarbeit im touristischen Sektor und die Bündelung von Aufgaben in einer übergeordneten Organisation stark gemacht (die SZ berichtete).

„Es kann nicht primäre Aufgabe des Kreistourismus sein, die Produkte der Region wie ‚Ebbes von hei’ zu vermarkten, sondern man muss sich auf die Kommunen mit ihren Highlights konzentrieren“, ergänzt der Mettlacher Bürgermeister Daniel Kiefer, welcher die Forderung seiner Partei als Mitgesellschafter im Aufsichtsrat eingebracht hat. Es müsse, so Kiefer weiter, eine ganz klare Konzentration bei der Vermarktung im Kreistourismus geben, damit der Grüne Kreis „mit all seinen touristischen Alleinstellungsmerkmalen als der touristische Hot-Spot des Saarlandes wahrgenommen wird“ und wieder den ersten Platz bei Übernachtungszahlen und anderen Kenndaten im Land einnimmt. Es soll nach dem Dafürhalten der SPD-Vertreter durch die externe Beratung vor allem herausgestellt werden, wo die Defizite liegen. Zudem gelte es, durch das Einbringen von Erfahrung und das Wissen der Berater aus vergleichbaren Kreisen gezielte Bereiche festzulegen, welche Themen derzeit von Touristen favorisiert werden und dementsprechend im Landkreis Merzig-Wadern umgesetzt werden müssen, damit diese unsere Region als Urlaubsort noch häufiger aufsuchen. Nach Ansicht der Kreis-SPD muss deshalb gerade in den Bereichen Ausbau von Wohnmobilstellplätzen mit entsprechender Infrastruktur, der weitere Lückenschluss im Radwegenetz sowie der Ausbau der E-Bike-Infrastruktur im Landkreis Berücksichtigung finden.

Mit Blick auf die Ansiedlung weiterer Übernachtungsmöglichkeiten sollen die Ergebnisse bestehender Untersuchungen genutzt werden, um in Zusammenarbeit mit den Kommunen aktiv in die Vermarktung entsprechender Angebote einzusteigen Die Hinzuziehung externen Sachverstandes ist aus SPD-Sicht zur Erreichung dieser Zielsetzung sinnvoll. Darüber hinaus regt der SPD-Kreisvorstand gemäß seiner Erklärung einen engen Austausch zwischen Arbeitsgruppen, Führungsebene des Landkreises und Expertengruppen an. Dabei sollten zum einen die Städte und Gemeinden und zum anderen die Unternehmen und Anbieter im Bereich Tourismus beteiligt werden. „Auf der Basis eines breiten Austausch- und Erstellungsprozesses kann ein gutes umfassendes Tourismuskonzept für den Landkreis Merzig-Wadern gelingen“, ist die SPD überzeugt.

Damit einhergehend sei zudem der Aufbau einer gemeinsamen Marketing- und Kommunikationsstrategie unabdingbar. „Eine gemeinsame Marketing- und Kommunikationsstrategie gewährleistet den Wiedererkennungswert der Touristik des Landkreises und vereint alle Werbemaßnahmen sowie die interne und externe Kommunikation“, heißt es von den Sozialdemokraten. Auf diese Weise könne sich der Kreis von den anderen Kreisen abheben.