Barocke Klassiker und zwei Solokonzerte

Zu seiner traditionellen Matinee lädt das Kammerorchester Merzig unter der Leitung von Dennis-Jens Ernst für Sonntag, 2. September, 11 Uhr, in die CEB-Akademie in Hilbringen ein. Das teilt das Kammerorchester mit. Auf dem Programm stehen Solo- und Doppelkonzerte des Hochbarock und der Frühklassik von Vivaldi, Fasch, Pergolesi und Friese.

Antonio Vivaldi (1678–1741), dessen Ruhm sich von Venedig aus auf ganz Europa ausbreitete, schrieb an die dreißig Konzerte für Violoncello und trug wie kein anderer dazu bei, das Cello als Soloinstrument durchzusetzen. In der Matinée ist das Concerto für zwei Violoncelli, Streicher und Basso continuo in g-Moll (RV 531) zu hören. Die Solisten sind Sebastian Walter und Martin Freichel. Von Vivaldi erklingt außerdem das Concerto für zwei Flöten und Streicher in C-Dur (RV 533) mit den Solistinnen Martina Scharfe und Sigrid Mathey (Querflöte).

Zentrum des Wirkens von Johann Friedrich Fasch (1688–1758) war das anhaltinische Zerbst, wo Fasch seit 1722 als Hofkapellmeister tätig war. In Faschs Instrumentalwerken fällt die reiche Bläserbesetzung auf. Das Kammerorchester Merzig hat von Fasch ein Doppelkonzert in G-Dur für Flöte, Oboe und Streicher ausgewählt. Es konzertieren Sigrid Mathey (Querflöte) und Lena Kappes (Oboe).

Zwei Solokonzerte runden das Programm ab: ein Oboenkonzert in B-Dur (Solistin Lena Kappes) von Friedrich Christian Friese, von dem lediglich bekannt ist, dass er Anfang des 18. Jahrhunderts am Dresdner Hof als Geiger angestellt war, sowie ein Flötenkonzert in G-Dur (Solistin Martina Scharfe) des italienischen Komponisten Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736), dessen komische Opern seinerzeit seinen Ruf begründeten. Den Part des Continuo-Cembalos übernimmt Jürgen Fischer. Der Eintritt ist frei.