Schwemlingen : Leiche an Angelweiher gefunden

Bei einem Brand an einem Angelweiher in Schwemlingen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mensch gestorben. Foto: BeckerBredel

Schwemlingen Bei einem Einsatz in der Nacht zum Donnerstag hat die Feuerwehr an einem Angelweiher in Schwemlingen einen grausigen Fund gemacht.

Von Margit Stark

In einem völlig ausgebrannten Auto fanden die Einsatzkräfte eine Leiche. Das hat die Landespolizeidirektion Saarbrücken auf SZ-Anfrage bestätigt. Nach ihren Angaben hat auch ein Wochenendhaus in unmittelbarer Nähe gebrannt. Noch in der Nacht haben Brandermittler ihre Arbeit aufgenommen. Die Leiche ist nach Angaben der Polizei mittlerweile obduziert. Es gebe zwar Hinweise, jedoch sei die Identität der Person noch nicht geklärt, sagt die Polizei. Derweil machen in sozialen Medien Hinweise auf die Identität des Toten die Runde. Dazu wollen sich die Ermittlungsbehörden aber dezidiert noch nicht äußern.

Noch nicht geklärt sei auch die Brandursache. Laut Polizei ist der Halter des Wagens ermittelt. Ob er es ist, der in dem Auto verbrannt ist, steht laut Polizei noch nicht fest.