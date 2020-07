Merzig : Feuerwehr findet Leiche in ausgebranntem Auto

Merzig Die Feuerwehr hat bei einem Einsatz in der Nacht zum Donnerstag eine Leiche in einem ausgebrannten Auto an einem Angelweiher im Merziger Stadtteil Schwemlingen entdeckt. Das hat die Landespolizeidirektion Saarbrücken bestätigt.