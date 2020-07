Gerüchte bestätigen sich nicht : SOS-Kinderdorf: Alle Tests negativ

Gerüchte, wonach sich mehrere Mitarbeiter im SOS-Kinderdorf in Hilbringen mit dem Coronavirus infiziert haben, haben sich nicht bestätigt. Am Montag hatte Einrichtungsleiter Joachim Selzer der SZ auf Anfrage mitgeteilt, dass zwei Mitarbeiterinnen auf das neuartige Virus getestet worden waren, da sie entsprechende Krankheitssymptome wie zum Beispiel Fieber aufgewiesen hatten.

Wie Selzer am Dienstagmorgen mitteilte, liegen die Ergebnisse der Tests nun vor: In beiden Fällen seien die Tests negativ ausgefallen, die Mitarbeiterinnen seien also nicht an Covid-19 erkrankt. Bereits in der vergangenen Woche sei eine erkrankte Mitarbeiterin getestet worden. Auch hier sei der Tests auf Corona negativ ausgefallen.