Abschied vom letzten Affen : „Ida“ sagt Merzig Adieu

Merzig Die letzte verbliebene Berberaffendame verlässt den Merziger Tierpark und zieht nach Bettembourg um.

Die zweite Affendame Ida befindet sich nach Auskunft der Stadt aktuell für 30 Tage im Zoo Neunkirchen in Quarantäne, bevor sie im Parc Merveilleux im luxemburgischen Bettembourg ein neues Zuhause unter Artgenossen finden wird.

Zudem werde der Tierpark immer mehr von Schulklassen und Kindergärten als Lernort genutzt. „Ziel ist es einen Ort zu schaffen, an dem Kinder mit allen Sinnen Landwirtschaft und Nutztierhaltung erleben können“, erläutert die Stadt in ihrer Mitteilung. Zurzeit beteiligt sich der Archepark an der Erhaltungszucht von Thüringer Waldziegen, Deutschen Karakul-Schafen, Cröllwitzer Puten und Hinterwälder Rindern. Außerdem setzen sich die Verantwortlichen für den Schutz und die Erhaltung von Wildbienen ein, die freien Flächen wurden beispielsweise durch die Anlage von Blühwiesen für Bienen, Schmetterlinge und sonstige Insekten nutzbar gemacht. „Zusätzlich wurde eine Kräuterspirale errichtet, die gerne von den Bienen und der Bevölkerung genutzt wird“, führt die Stadt weiter aus.