Neueröffnung in Merzig : Der „Kleiderschrank“ der Caritas öffnet sich am Mittwoch zum ersten Mal

Merzig Die Caritas versorgt ab sofort jeden Mittwoch Menschen in Merzig kostenlos mit Hosen, Hemden, Jacken und vielem mehr.

Der Kleiderständer mit den bunten Blusen ist prall gefüllt. Und auch in den Schränken und Regalen, die einen Großteil der Wände einnehmen, türmen sich Hosen, T-Shirts und vieles mehr, alles sauber gestapelt und nach Größe sortiert. In Schubladen und Schrankfächern sowie an den Wänden findet sich noch vieles mehr: Schuhe, Socken, Gürtel, Jacken, Röcke, Kleider und vieles mehr. Es gibt Sachen für Erwachsene und Kinder, für Männer und Frauen. Und in einem Regal an der hinteren Wand warten noch einige Bücher, Spiele und weitere Gegenstände auf Menschen, die sie mit nach Hause nehmen wollen. Schon der erste Blick in den schmucken Raum direkt an der Merziger Torstraße mit seinen gut gefüllten Regalen macht klar: Die neue Kleiderkammer der Caritas ist bereit für ihre ersten Kunden.